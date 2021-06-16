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    16 июня 2021, 21:25

    Путин и Байден обменялись подарками во время встречи

    Нина Петлинова

    Президенты Владимир Путин и Джо Байден обменялись подарками во время встречи в Женеве. Российский лидер вручил коллеге письменный набор хохломы «Москва», а получил от него хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки.

    Путин и Байден обменялись подарками во время встречи

    Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник. По данным издания, Байден подарил Путину очки марки Aviator. Известно, что такой аксессуар постоянно использует сам американский президент.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин в ответ вручил Байдену письменный набор хохломы «Москва». Его слова процитировало РИА «Новости».

    «Письменный набор хохлома „Москва“ подарил Путин», — сказал Песков.

    Встреча двух лидеров прошла в Женеве на вилле Ла Гранж. После окончания саммита президенты выступили перед журналистами — они отвечали на вопросы по отдельности, отказавшись от идеи провести совместную пресс-конференцию. Оба лидера отметили, что встреча прошла «хорошо», без давления, а также рассказали, к каким договоренностям пришли.