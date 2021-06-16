Путин и Байден обменялись подарками во время встречи

Президенты Владимир Путин и Джо Байден обменялись подарками во время встречи в Женеве. Российский лидер вручил коллеге письменный набор хохломы «Москва», а получил от него хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник. По данным издания, Байден подарил Путину очки марки Aviator. Известно, что такой аксессуар постоянно использует сам американский президент.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин в ответ вручил Байдену письменный набор хохломы «Москва». Его слова процитировало РИА «Новости».

«Письменный набор хохлома „Москва“ подарил Путин», — сказал Песков.

Встреча двух лидеров прошла в Женеве на вилле Ла Гранж. После окончания саммита президенты выступили перед журналистами — они отвечали на вопросы по отдельности, отказавшись от идеи провести совместную пресс-конференцию. Оба лидера отметили, что встреча прошла «хорошо», без давления, а также рассказали, к каким договоренностям пришли.