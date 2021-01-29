Минцифры поддержит писателей и издателей во время пандемии
Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минкульт, проект поможет выжить отрасли в целом и позволит писателям не уходить в смежные профессии. Однако инициатива не отменяет необходимости принятия и других мер, которые сичтаются давно назревшими. В частности, поддержка толстых журналов, создание фонда помощи авторам и укрепления творческих союзов.
Издание пишет, что представители книжной отрасли встретили новость о грядущей господдержке со сдержанным оптимизмом. Но сначала надо продумать конкретные формы реализации проекта и методы определения литераторов, которых нужно поддержать первыми.
Вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков считает, что в первую очередь надо поддерживать молодых авторов.
«Но невероятно важна и задача непрерывности литературного процесса, преемственности традициям великой русской классики — нужно давать возможность большим писателям творить без оглядки на кризисы», — отметил Новиков. Он также признал, что молодых писателей и любителей будет довольно сложно разделить. На одном только портале «Литрес: Самиздат» сейчас зарегистрировано более 88 тысяч авторов. И сегмент самиздата постоянно растет.
Ректор Литературного института им. А. М. Горького Алексей Варламов заявил, что четких формальных критериев, которые позволят разделить профессионалов и любителей не существует. Поэтому он посоветовал поддерживать заслуженных и пожилых писателей, которые имеют право рассчитывать на достойную пенсию, медицинское обслуживание и другие льготы.
«Любой сегодня может издать книгу за свой счет. Хороша она или нет, важна или малозначима — вопрос вкуса. Государству в первую очередь следует позаботиться о писателях преклонного возраста, тех, кто в силу состояния здоровья уже не может активно работать в литературе, но всю жизнь ей посвятил», — подчеркнул Варламов.
Он также предложил известным, активно работающим авторам, позаботиться о себе самостоятельно.