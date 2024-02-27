Эксклюзив 27 февраля 2024, 19:45 Во благо страны. Цель послания президента — улучшить жизнь россиян Депутат ГД Журова: Путин в послании ФС наверняка уделит внимание поддержке семей Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин 29 февраля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Депутат Государственной думы Светлана Журова рассказала «360», каких вопросов коснется глава государства в своем обращении к законодателям.

Далее — ее прямая речь.

Главная цель — улучшить жизнь россиян

Послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию в первую очередь важно для нас как для законодателей. Ведь оно направленно на то, чтобы мы быстро отреагировали на те посылы, которые озвучит президент, и вместе с правительством проработали необходимые законопроекты.

Основной документ, который мы принимаем в Совете Федерации, — это федеральный бюджет. Поэтому, когда президент будет рассказывать о тех или иных направлениях деятельности, которые нуждаются в поддержке, мы дальше будем их сопоставлять с возможностью включения в бюджет.

Наше законодательство должно улучшить жизнь людей в России. Думаю, все посылы, которые мы услышим от президента, несомненно, будут направленны только на это.

Нынешний год объявили в России Годом семьи. Уверена, что этой теме президент уделит большое внимание: достаточно большой блок будет посвящен мерам поддержки семьи и каким-то новшествам в этой сфере, которые нужно законодательно закрепить. Несомненно, будут озвучены предложения о поддержке бойцов СВО и их семей.

Против России принимают очередные пакеты зарубежных санкций, и эту тему президент тоже наверняка затронет. Для противодействия этому давлению наверняка будут предложены какие-то нормы: нельзя позволить западным ограничениям влиять на российскую экономику.

Разумеется, президент не забудет и о поддержке сельского хозяйства, а также оборонного комплекса страны. Кроме того, послание будет содержать не только исключительно законодательные нормы, но еще и ряд других программ, национальные проекты.