Внутренний рынок продовольствия в России защитят специальными мерами

В России разработали меры, направленные на защиту внутреннего рынка продовольствия и стабилизации цен на значимую сельхозпродукцию. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.

С 1 апреля по 31 августа 2022 года правительство РФ ввело запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса.

«На фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию», — пояснили в кабмине.

Временное ограничение поможет обеспечить потребности в сырье предприятий и отрасли животноводства продуктами переработки указанных культур. Исключения сделали для экспорта в страны ЕАЭС и из России в рамках международных межправительственных соглашений.

С 15 апреля введут квоту на зарубежные поставки подсолнечного масла, жмыха и твердых остатков из семян подсолнечника. Объем установленного лимита на масло составит 1,5 миллиона тонн, на жмых — 700 тысяч тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно.

Из-под действия ранее принятого временного запрета на вывоз зерновых вывели семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя и обычной кукурузы. Их экспорт разрешили в страны ЕАЭС при наличии разрешения, выданного Минсельхозом. Также можно вывозить из РФ лопающуюся кукурузу.

Число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и соевого шрота ограничат: вывезти сырье можно будет только через пункты в Дальневосточном федеральном округе и Калининград.

Еще одно решение коснулось пошлин на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна. Они будут действовать с 1 мая по 31 августа 2022 года в отношении продукции, вывозимой из России за пределы Евразийского экономического союза.

«Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее 100 долларов США за тонну», — уточнили в правительстве.