Путин заявил о наращивании внутренних авиарейсов

Российские авиакомпании в условиях ограничений со стороны стран Запада нарастят внутренние перевозки и сохранят международные рейсы, куда это возможно. Об этом на встрече с женщинами-летчицами отечественных авиакомпаний заявил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что в этой ситуации есть минусы для пассажиров, но это хорошо скажется на развитии внутренней инфраструктуры.

«Будем наращивать, конечно, внутренние перевозки, но там, где возможно, будем летать за границу, будем стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять», — сказал Путин.

Президент напомнил, что в России есть разработки собственных самолетов МС-21, Ил-114-300, и «Байкал», которые необходимо строить для развития собственной авиации.

«У нас существует целая программа развития аэродромной сети. По-моему, там 57 аэродромов, 60 разных мероприятий. Это все, что связано с улучшением инфраструктуры, со строительством новых полос. Это называется территориальная связанность страны», — пояснил Путин.

Президент напомнил, что с начала пандемии количество рейсов внутри страны сократилось на 88%, а зарубежных — на 90%. Новый рост пассажирских перевозок начался только в прошлом году, но он сразу превысил допандемийные показатели на 20%.

Росавиация выпустила рекомендацию российским перевозчикам приостановить международные рейсы в связи с арестом бортов в других странах. Речь идет о самолетах, которые взяли в лизинг. После этой рекомендации о приостановке полетов за границу с 8 марта объявила компания «Аэрофлот».