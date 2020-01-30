«Внешнеполитический маразм»: в Крыму оценили новые санкции США

США по-прежнему придерживаются «ковбойской тактики»: действуют нагло и идут напролом. Санкции против Крыма только усилят международную напряженность и поссорят Вашингтон со всем миром.

Внешнюю политику Соединенных Штатов оценил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Его слова привело РИА «Новости».

«Американцы продолжают идти напролом, действуют нагло, беззастенчиво, форсируют эскалацию международной напряженности. Боюсь, что эта ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром», — подчеркнул Молохов.

В Европе, наоборот, заметны сомнения, а санкции страны продлевают «как бы по инерции».

Россия, по словам политика, не должна обращать внимание на очередное проявление «внешнеполитического маразма» со стороны Вашингтона.

Новые ограничительные меры США коснулись восьми россиян и компании «Гранд сервис экспресс». Предприятие занимается железнодорожными пассажирскими перевозками в Крым. В Госдуме сочли санкции бесполезными.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум по вхождению в состав России. Большинство жителей полуострова поддержали эту идею, после чего Крым стал одним из регионов РФ. Украина до сих пор считает его своей временно оккупированной территорией.