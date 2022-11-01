Внедрением IT-решений и цифровых услуг в новых регионах России займутся с ноября | 360°

Власть 01 ноября 2022, 10:21 Внедрением IT-решений и цифровых услуг в новых регионах России займутся с ноября Глава Минцифры Шадаев: внедрение IT-решений в новых регионах начнется в ноябре

Читать 360tv в

Проекты внедрения IT-решений и цифровых услуг в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях начнутся с ноября 2022 года. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев, написал ТАСС.

По его словам, российское правительство сейчас разрабатывает план действий. Он подчеркнул, что новые территории нужно интенсивно развивать. Речь идет о цифровизации всех органов управления и инфраструктуры связи. Эти сферы являются приоритетными.

Реклама

«Я говорил, что у нас в ноябре будет готов план, но план достаточно такой сжатый. В общем, с ноября начнем соответствующие проекты внедрения», — сказал Шадаев в ходе CNews Forum 2022.

Реклама

Он добавил, что в новых субъектах РФ власти намерены развивать доступ в интернет и связь. В частности, речь идет о мобильном интернете.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в сентябре 2022 года. За это решение проголосовало большинство жителей данных регионов на референдумах.