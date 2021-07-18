Внедрение экспресс-тестов для пьяных водителей начали прорабатывать в МВД

МВД России прорабатывает вопрос о внедрении средств индикации паров алкоголя. Речь идет об экспресс-тестах, позволяющих выявлять на дорогах пьяных водителей. Устройства позволят уменьшить время общения автолюбителей с полицейскими. Они помогут исключить конфликтные ситуации и субъективизм в оценке состояния водителя.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос. Разработка экспресс-тестов ведется в рамках реализации президентского проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В министерстве уточнили, что при отказе водителя пройти тест или при его несогласии с полученными результатами, при наличии оснований полагать, что результаты были ошибочными, он будет направляться на медицинское освидетельствование.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что к следующему году у автоинспекторов может появиться оборудование, позволяющее моментально определять по выдыхаемому воздуху, пьян водитель или нет.

За январь–июнь 2021 года в России за управление транспортом в нетрезвом виде были привлечены к ответственности свыше 220 тысяч водителей.

В первой декаде июля МВД предложило глушить мобильные телефоны на теоретической части экзамена на получение водительских прав.