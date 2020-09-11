В России предложили запретить продажу алкоголя вне спецмагазинов

Член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хазаев предложил запретить торговлю алкоголем вне специальных магазинов, а их самих вынести за пределы населенных пунктов. Это правило он хочет ввести в пяти субъектах России.

По данным агентства экономических новостей «Прайм», речь идет о Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Приморском крае. Свое обращение Хамзаев отправил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В документе сказано, что общественники уже приступили к формированию новой инициативы по вынесению алкогольной продукции из населенных пунктов.

Помимо очевидного вреда для здоровья от чрезмерного употребления алкоголя, Хамзаев упомянул в обращении агрессивный маркетинг алкогольных компаний в магазинах.

«Пока алкоголь будет продолжать продаваться в обычных продуктовых магазинах, в широких массах он будет восприниматься, как „продукт“», — говорится в обращении.

Хамзаев утверждает, что опрос общественного мнения, проведенный «Трезвой Россией» в 53 регионах страны, выявил «колоссальную поддержку» инициативы. Например, 85% респондентов согласны с идеей перенесения алкопродукции в отдельные магазины. Еще 61% признались, что не пошли бы покупать спиртное, если бы точки его реализации находились за городом. Доля употребляющих спиртное среди участников опроса составила 75%.

Общественники уже выбрали регионы для реализации своей инициативы.

«Предлагаем взять пять худших по динамике регионов по данным нашего экспертного рейтинга (Магаданская область; Сахалинская область; Ненецкий автономный округ; Чукотский автономный округ; Приморский край) для внедрения пилотной практики вынесения алкогольной продукции за границы населенных пунктов», — говорится в обращении.

В Госдуме не поддержали идею о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Депутаты посчитали ограничение необоснованным.