Власть 19 июля 2023, 14:21 Вместо Путина на саммит БРИКС в Йоханнесбург поедет Лавров Канцелярия президента ЮАР: на саммит БРИКС от России вместо Путина поедет Лавров РИА «Новости»

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Россию на саммите БРИКС в Йоханнесбурге представит министр иностранных дел Сергей Лавров. По обоюдному согласию с ЮАР в стране решили, что президент Владимир Путин на мероприятие не поедет, сообщил ТАСС со ссылкой на заявления канцелярии лидера страны-организатора Сирила Рамафосы.

«По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите», — сообщили в ЮАР.

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Делегацию России, по информации канцелярии, возглавит Сергей Лавров.

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что власти обсуждали приезд Сергея Лаврова вместо Владимира Путина, ведь республика осталась участницей Римского статута, однако российская сторона отказалась от такой идеи.

Приглашение на саммит БРИКС получили все лидеры стран — участниц объединения, он пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге в очном формате. Гости обсудят в том числе вопрос расширения: на присоединение к БРИКС заявились, сообщил RT, еще 11-12 стран.