«Вместе с окружением сбежал». Володин сообщил, что Зеленский уехал из Киева

Украинский президент Владимир Зеленский в спешном порядке покинул столицу страны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты Верховной рады сообщили, что пытались встретиться с главой государства в Киеве. Однако для встречи с Зеленским им предложили отправиться во Львов, отметил Володин.

«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — написал он в Telegram-канале.

Видеозаписи, которые украинский президент выкладывает в соцсетях, как отметил спикер Госдумы, были записаны заранее. Сейчас Зеленский находится под охраной неонацистов.

В Киеве задержали мародеров, которые собирались ограбить магазин с оружием, предоставленным властями. Видео появилось в Telegram-канале агентства Ura.ru.