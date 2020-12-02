«Вместе мы победим»: медиков поблагодарили за работу в пандемию и учредили новые награды

Российский президент Владимир Путин поблагодарил медицинских работников за самоотверженность в борьбе с коронавирусом. Он также заявил, что вместе «мы обязательно победим». Сегодня глава государства в режиме видеоконференции выступил на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

«Жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны. Так же, как и доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой мировой и Великой Отечественной. Во все времена в нашей стране чествовали выдающихся медработников», — заявил Путин.

Он также учредил сегодня новые награды для медиков и волонтеров за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов — это орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Также Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе. В первую очередь это коснется врачей и учителей.

Ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» презентуют в ООН в среду, 2 декабря.