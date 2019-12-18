Строительство «Северного потока — 2» завершится вне зависимости от санкций США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что этот проект будет закончен», — сказал Песков, ответив на вопрос журналистов о влиянии возможных санкций Штатов на реализацию «Северного потока — 2». Представителя Кремля процитировало РИА «Новости».

Сенат США 17 декабря одобрил оборонный бюджет страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. В частности, в него включены затраты на «противодействие России» в различных сферах, санкции против «Северного потока — 2», а также военная помощь Украине. Документ должен подписать глава Белого дома Дональд Трамп. Он уже объявил о своей готовности сделать это.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Соединенные Штаты прекрасно понимают тщетность борьбы со строительством «Северного потока — 2». Тем не менее американское правительство не будет сидеть сложа руки и намерено противодействовать другим проектам России в энергетической сфере.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нитки, которые пройдут от побережья России через Балтийское море в Германию. С помощью него РФ сможет напрямую поставлять газ европейским партнерам.