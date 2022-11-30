Власть 30 ноября 2022, 00:13 Власти запретили вывозить взрывчатку и ракеты-носители из России в недружественные страны Правительство РФ запретило поставлять в недружественные страны ракеты, взрывчатку и БПЛА Vlad Sabila/Unsplash / Unsplash

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Правительство России расширило перечень товаров двойного назначения, которые нельзя поставлять в недружественные страны. В него добавили ракеты-носители, вертолеты серии Ми, взрывчатку, беспилотники и многое другое. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Всего члены правительства установили запрет на вывоз в недружественные государства для более 150 товаров двойного назначения. В их число включили взрывчатку, огнестрельное нарезное оружие, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, автопилоты, ракеты-носители и двигатели к ним, а также ракетное топливо, бронированные автомобили, оптические прицелы и многое другое. Все это нельзя вывозить в страны ЕС, США, Великобританию, Японию и ряд других государств.

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Ранее властям регионов разрешили закупать для нужд военнослужащих товары двойного назначения. Речь идет о беспилотниках, лекарствах, приборах ночного видения, стройматериалах и средствах личной гигиены. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такие меры приняли в связи с проведенной в стране частичной мобилизацией.

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