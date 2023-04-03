Власть 03 апреля 2023, 07:47 Власти Запорожской области предложили усилить систему ПВО в регионе Рогов: в Запорожской области стоит усилить систему ПВО на фоне участившихся обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Систему противовоздушной обороны следует усилить в Запорожской области из-за участившихся обстрелов региона со стороны украинских войск. Об этом РИА «Новости» заявил член военно-гражданской администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ специально бьют часто, чтобы средства ПВО не могли отразить все атаки.

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«Украинские боевики бьют комбинировано, чтобы система ПВО захлебывалась», — сказал Рогов.

Он уточнил, что удары противник наносит из окрестностей Орехова. Сейчас этот город находится под контролем киевского режима.

Украинские военные выпустили по Мелитополю снаряды утром в воскресенье, 2 апреля. Удар был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS и РСЗО «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. В результате случившегося ранения получили шесть человек. Одну из пострадавших поместили в реанимацию.