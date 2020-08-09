Власти заявили о миллионе москвичей в предаварийных домах

«Реновация, конечно, важна, потому что миллион людей сегодня живет в условиях предаварийного жилья. Конечно, важна, иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве», — сказал он.

При строительстве новых кварталов важно помнить про социальные объекты и создание зеленых зон — парков и скверов, напомнил Собянин.

Программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает переселение более миллиона москвичей из старого жилья в новые квартиры за счет города. Благодаря ей уже введено в эксплуатацию свыше 50 домов общей площадью около 700 тысяч квадратных метров, напомнил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Программа реновации запущена в Москве в 2017 году по инициативе Собянина. В нее попали панельные хрущевки 1950–1970-х годов постройки, в основном пятиэтажные.

Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса не повлияли на строительство зданий, поэтому график переселения представят до конца 2020 года.

Вскоре участники программы реновации смогут следить за этапами строительства домов. Для этого в столице запустят специальное мобильное приложение. Программу можно будет установить на смартфон или планшет.