Власть 13 апреля 2023, 08:12 Власти заявили о хорошей защите Каховской ГЭС от обстрелов Врио главы Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС защищена от обстрелов, миссия не нужна Википедия

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Каховская ГЭС в Херсонской области достаточно защищена от обстрелов, поэтому пристуствие международной миссии там не нужно. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости».

«Не думаю, что в этом (привлечении международных экспертов — прим. ред.) есть смысл. Сейчас Каховская ГЭС в достаточной мере защищена от обстрелов другими способами», — сказал он.

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Сальдо отметил, что подобной МАГАТЭ организации в области гидроэлектроэнергетики в мире сейчас нет.

Каховская ГЭС — это шестая (последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, она находится в пяти километрах от Новой Каховки в Херсонской области. В случае ее разрушения могут погибнуть тысячи людей.

Ранее российские власти направили в Совет Безопасности ООН письмо с просьбой пресечь провокации с обстрелом объекта со стороны ВСУ. В последний раз информация о том, что украинские силы открыли огонь по Каховской ГЭС появлялась в конце марта.