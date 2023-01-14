Власть 14 января 2023, 14:10 Власти выделят средства на поддержку автопрома и металлургии Правительство выделит почти 3 трлн рублей на долгосрочные проекты по 20 направлениям yasin hm / Unsplash

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Российский автопром и металлургию поддержат денежными вливаниями в отрасль, сообщило РИА «Новости». Агентство напомнило, что правительство выделит почти три триллиона рублей на развитие долгосрочных программ по 20 технологическим направлениям.

Совсем недавно власти утвердили стратегии развития российского автопрома до 2035 года и металлургической промышленности до 2030-го. По словам зампреда правительства Дениса Мантурова, отечественные металлурги должны обеспечить потребности строительного и транспортного секторов. В число первоочередных он также отнес сферы оборонного комплекса, ЖКХ и гражданского машиностроения.

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В автомобилестроении планируют создать платформы для производства систем безопасности, полупроводников и дизельных двигателей. Власти планируют достичь локализации комплектующих на уровне 90%, а уже к 2035 году увеличить продажи российских машин в два раза, а долю иномарок на отечественном рынке сократить до 17%.

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В 2022 году в России продали почти на миллион легковушек меньше, чем годом ранее. Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что самым выгодным вложением станет покупка подержанной европейской или японской иномарки.