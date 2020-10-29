Власти выделят 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки семьям, где родился третий ребенок

Семьи, в которых с 2019 года родился третий ребенок, получат помощь на погашение ипотеки от государства. Для этого власти выделят 5,5 миллиарда рублей.

«Направим 5,5 миллиарда рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тысяч рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту», — приводит РИА «Новости» слова премьер-министра Михаила Мишустина на заседании правительства.

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет» заявил, что объем ипотеки в 2020 году будет рекордным и превысит 3,5 триллиона рублей.

Накануне Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Власти ввели ее весной 2020 года в качестве поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса и сложной экономической ситуации. Период выдачи льготных жилищных кредитов должен был по плану закончиться в октябре, однако эта мера оказалась успешной и востребованной, поэтому отменять ее пока не стали.