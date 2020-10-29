Власти выделят 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки семьям, где родился третий ребенок
«Направим 5,5 миллиарда рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тысяч рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту», — приводит РИА «Новости» слова премьер-министра Михаила Мишустина на заседании правительства.
Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовет» заявил, что объем ипотеки в 2020 году будет рекордным и превысит 3,5 триллиона рублей.
Накануне Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Власти ввели ее весной 2020 года в качестве поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса и сложной экономической ситуации. Период выдачи льготных жилищных кредитов должен был по плану закончиться в октябре, однако эта мера оказалась успешной и востребованной, поэтому отменять ее пока не стали.