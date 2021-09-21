Власти выделили 18 млн рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим в Перми

Федеральное правительство окажет материальную помощь для семей погибших и пострадавшим в результате стрельбы в Пермском госуниверситете. Озвучена сумма в 18 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Правительство оказывает всю возможную помощь семьям погибших и пострадавших в Перми, подписано распоряжение о выделении 18 миллионов рублей», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он дал поручение о немедленном распределении денежных средств, а также выразил слова скорби в связи с трагедией.

Ранее сообщалось, что семьи погибших при стрельбе в Перми получат по одному миллиону рублей, раненые — по 500 тысяч, получившие травмы — по 100 тысяч.

В Перми сегодня день траура по погибшим в результате стрельбы в ПГНИУ. Жители города приносят цветы к месту трагедии. У территории университета проходит панихида.