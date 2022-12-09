Власть 09 декабря 2022, 13:35 Власти Украины объявили войну канонической православной церкви Представитель Кремля Песков: России сложно защитить украинских прихожан РИА «Новости»

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Киев воюет с канонической Украинской православной церковью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».

«Киев воюет еще с церковью, это действительно так», — отметил представитель Кремля.

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По его словам, таким образом в очередной раз проявляются агрессивные устремления украинских властей. По словам Пескова, церковь на Украине сейчас переживает чрезвычайно трудные времена.

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Он обратил внимание, что России сложно защитить верующих, которые являются гражданами другой страны, возможности в этой связи весьма ограничены.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что киевский режим руководит расколом православия на Украине.

Она добавила, что 1 декабря стартовала подготовка к захвату Киево-Печерской лавры.