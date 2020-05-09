Власти Удмуртии готовы эвакуировать 1,4 тысячи человек из-за взрывов на военной базе

Бречалов провел в Пугачево заседание оперативного штаба. По его словам, возможной причиной пожара мог быть поджег. Сухую траву могли поджечь «черные копатели».

«На данный момент площадь возгорания около четырех гектаров. Очаг один, но он достаточно сильный, расстояние до места, где сконцентрировано большее количество снарядов, около 300 метров», — процитировало главу региона kp.ru.

По словам Бречалова, в зоне риска находятся около 1,4 тысячи человек, власти «полностью готовы к их эвакуации». Также в районе могут ввести режим ЧС.

Позднее губернатор заявил, что эвакуация из Пугачево уже началась. По его словам, некоторые жители самостоятельно выехали из поселка, там остаются порядка тысячи человек.

«Уже есть люди, которые хотят уехать, и мы им предоставим эту возможность», — заявил чиновник. Также из населенного пункта вывезут больных. Для тушения пожара планируется задействовать вертолеты.

Ранее районные власти предложили местным жителям самостоятельно покинуть дома, если они испытывают «какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов и запаха».