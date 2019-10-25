Власти Тюмени подтвердили, что проверяют иностранную технику на наличие жучков

«Была организована конкурсная процедура на оказание услуг по проведению специальной проверки всех технических средств, расположенных в специально отведенных помещениях, на отсутствие в их составе возможно внедренных электронных устройств перехвата информации. Победитель выбран на основе конкурсной процедуры», — рассказали в мэрии.

Ранее появилась информация, что эту работу поручат екатеринбургскому научно-техническому центру. Проверке подлежат все импортные телефоны, компьютеры, принтеры, настольные лампы, микроволновки, кондиционеры, холодильники, компьютерные мышки и настенные часы в мэрии Тюмени.