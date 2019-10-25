Власти Тюмени подтвердили, что проверяют иностранную технику на наличие жучков
Городская администрация Тюмени рассказала, что провела конкурс среди компаний, проверяющих оборудование на наличие устройств для слежки, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Была организована конкурсная процедура на оказание услуг по проведению специальной проверки всех технических средств, расположенных в специально отведенных помещениях, на отсутствие в их составе возможно внедренных электронных устройств перехвата информации. Победитель выбран на основе конкурсной процедуры», — рассказали в мэрии.
Ранее появилась информация, что эту работу поручат екатеринбургскому научно-техническому центру. Проверке подлежат все импортные телефоны, компьютеры, принтеры, настольные лампы, микроволновки, кондиционеры, холодильники, компьютерные мышки и настенные часы в мэрии Тюмени.