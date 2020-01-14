Власти Свердловской области иронично показали на видео свою работу

На первом видео пользователи увидят жителя Урала, который смотрит телевизор. Герой ролика усомнился в правдивости позитивных изменений региона, о которых рассказывает диктор. Вдруг мужчину телепортируют в сквер рядом с местным полпредством, а потом на набережную города Верхняя Тура. Благоустройством обеих территорий власти занимались власти летом прошлого года.

В департаменте информационной политики заявили, что видео официальные.

«Идет поиск нового языка общения, новых форм взаимодействия с аудиторией социальных сетей. Это такая попытка сформулировать „правила перевода“ с языка официальных отчетов на язык новых медиа, понятный и пользующийся доверием. Если первый опыт будет удачным, то такая практика продолжится, как по теме национальных проектов, так и по другим темам», — пояснила директор департамента Юлия Прыткова.

По информации издания, создатели видео допустили смысловые ошибки. Так, оформленная в «советском стиле» квартира располагается в новейшем ЖК Екатеринбурга «Кандинский». Подготовку ролика доверили ГАУСО «Информационно-аналитическому центру». Он находится под контролем регионального департамента информационной политики. Стоимость такой работы не раскрывается.

«Так про нацпроекты еще никто не рассказывал. Конечно, „прогрессивная“ часть общества сейчас разнесет ролик в пух и прах — хайп ему обеспечен. Ролик будет генерировать трафик, за который сейчас идет жесткая борьба», —заметил политолог Александр Белоусов.