Власти Швейцарии ввели санкции в отношении России из-за Крымского моста

Согласно официальной информации, ограничения вступили в силу 15 октября в 19:00 по московскому времени. Такое решение было принято после таких же мер со стороны Европейского союза и Великобритании. Перечень пополнили два физических лица и четыре организации, пишет сайт «Экономика сегодня».

Отмечается, что санкции распространяются на заместителя главы ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина и генерального директора ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова. Список также включает АО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога» и АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», а также «Крымскую первую страховую компанию».