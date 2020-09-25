Власти Севастополя отказались от переброски воды из крымской реки
Об этом в эфире севастопольского телеканала СТВ рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
«Проект, который я предлагал президенту, по забору паводковых вод, которые условно начнутся с декабря месяца из реки Коккозка, был очень негативно воспринят общественным мнением, прежде всего крымчанами, жителями Бельбекской долины», — сообщил губернатор.
Он сообщил, что при таком отторжении общественностью реализовывать проект нельзя, «какое бы благое дело не делалось».
Развозжаев сообщил, что потери воды в городе составляют 40% и ситуация «очень тяжелая». Власти разрабатывают альтернативные варианты подачи воды.
В начале сентября сообщалось, что крымские власти заключили с Росгидрометом контракт на 24,5 миллиона рублей на проведение эксперимента по вызову дождя с применением самолета с системой вертикальной радиолокации облаков и осадков.