Власть 14 мая 2023, 21:08 Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в городе Губернатор Развожаев: звуки стрельбы в Севастополе вызвали учения Черноморского флота Unsplash

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Громкие звуки в Севастополе вызвала тренировка Черноморского флота. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировки боевых расчетов на Северном молу и в Стрелецкой бухте», — написал он.

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Развозжаев также отметил, что в городе наблюдается спокойная ситуация.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Севастополь. В первых числа мая украинские военные попытались атаковать город с помощью беспилотников. Их атаку оперативно отразили силы Черноморского флота и системы ПВО.

В воскресенье, 7 мая, ВСУ также предприняли попытку атаки на Севастополь. Российские силы противовоздушной обороны ее отразили. Один беспилотник упал в лесополосе, второй дрон сбили над морем в районе мыса Херсонес, а третий поразили со стороны Северного мола.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в западной части Крыма силы ПВО сбили дрон.