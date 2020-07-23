Власти Санкт-Петербурга ответили на слухи платном въезде в центр

Ранее в Сети появились слухи о том, что администрация города намерена установить плату на въезд в центр северной столицы. В частности, глава отдела перспективного развития комитета Алексей Степичев сообщал сайту 78.ru, что такие идеи все еще обсуждаются.

Предполагается, что эта мера будет введена для освобождения главных улиц города от любого движения и в целом увеличить число пешеходных зон и выделенных полос для общественного транспорта.

Однако глава комитета Андрей Левакин опроверг эти слухи. «Введение платного въезда в центр Санкт-Петербурга сегодня не рассматривается», — заявил он, добавив, что сейчас комитет рассматривает в качестве приоритета для своей работы обеспечение соблюдения ПДД, установку камер и расширение зоны платных парковок.