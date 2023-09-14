Власть 14 сентября 2023, 12:06 Власти России выступили против шантажа аммиакопроводом Тольятти — Одесса Вершинин: аммиакопровод Тольятти — Одесса не надо использовать для шантажа РФ РИА «Новости»

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Возобновление функционирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, который взорвала Украина, не должно использоваться для шантажа российской стороны. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

«Технически, наверное, все (восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса — прим. ред.) возможно, но для этого нужно, чтобы этот аммиакопровод не использовался в качестве элемента шантажа против России», — сказал он.

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По словам дипломата, РФ найдет способ экспортировать аммиак в страны, которые нуждаются в нем, без использования этого трубопровода. Также Вершинин отметил, что страна может вернуться к участию в зерновой сделке, как только ее продукция поступит на мировой рынок.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что переданные в МИД России предложения по возобновлению Черноморской инициативы никак не нарушают действия санкций. По его словам, для восстановления соглашения нужно создать систему взаимных гарантий.