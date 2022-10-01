Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России продлили на год | 360°

Все новости

Подмосковье

01 октября 2022, 13:13

Подмосковье продолжит поставлять амуницию для мобилизованных призывников — Воробьев

Общество

01 октября 2022, 12:48

Первому замглавы ВГА Херсонской области Катериничеву посмертно присвоили звание Героя России

Реклама

Спецоперация

01 октября 2022, 12:17

Боевую работу расчетов РСЗО «Ураган» показали на видео

Мир

01 октября 2022, 12:13

Китай и Индия воздержались от голосования в СБ ООН по вхождению Донбасса в состав России

Мир

01 октября 2022, 12:10

Заявку Украины на вступление в НАТО рассмотрят все страны альянса

Власть

01 октября 2022, 12:07

Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России продлили на год

Криминал

01 октября 2022, 12:05

Следствие потребовало арестовать подозреваемого в убийстве москвички на прогулке с собакой

Эксклюзив

01 октября 2022, 11:57

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

Подмосковье

01 октября 2022, 11:36

Ветеринары из Подмосковья спасли раненую тигрицу из Приморья

Власть

01 октября 2022, 12:07

Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России продлили на год

Кабмин: выплаты на ипотеку для многодетных семей продлили до конца 2023 года

Читать 360tv в

Правительство России продлило на год меру поддержки, по которой многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на выплату ипотеки. Об этом сообщил сайт кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, в котором зафиксированы новые сроки. Раньше компенсация полагалась семьям, где третий или более ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Теперь поддержку распространили на период до 31 декабря 2023 года.

Реклама

Срок заключения кредитного договора также вырос на год — до 1 июля 2024 года. Власти выделят на эту меру 90 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Реклама

В Подмосковье 33 медицинских работника получили сертификаты на социальную ипотеку. Зампред правительства региона Светлана Стригункова заявила, что всего с начала года количество медиков, которым была оказана такая мера поддержки, составило 214 человек. Всего до конца года выдадут 300 свидетельств на соципотеку, уточнил RT.

Семья

Ипотека

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама