Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России продлили на год | 360°

Власть 01 октября 2022, 12:07 Поделиться Telegram

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Viber Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России продлили на год Кабмин: выплаты на ипотеку для многодетных семей продлили до конца 2023 года

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Правительство России продлило на год меру поддержки, по которой многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на выплату ипотеки. Об этом сообщил сайт кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, в котором зафиксированы новые сроки. Раньше компенсация полагалась семьям, где третий или более ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Теперь поддержку распространили на период до 31 декабря 2023 года.

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Срок заключения кредитного договора также вырос на год — до 1 июля 2024 года. Власти выделят на эту меру 90 миллиардов рублей из федерального бюджета.

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В Подмосковье 33 медицинских работника получили сертификаты на социальную ипотеку. Зампред правительства региона Светлана Стригункова заявила, что всего с начала года количество медиков, которым была оказана такая мера поддержки, составило 214 человек. Всего до конца года выдадут 300 свидетельств на соципотеку, уточнил RT.

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