Власть 23 января 2024, 00:29 Власти России предложили заменить слово «маркетплейс» на другое РБК: власти РФ предложили найти альтернативу слову маркетплейс РИА «Новости»

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Российское правительство призвало доработать закон об интернет-торговле. Среди поправок есть предложение о поиске замены слову «маркетплейс». Об этом сообщило РБК со ссылкой на проект документа.

«Власти считают необходимым придумать альтернативу слову „маркетплейс“», — рассказали авторы статьи.

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Также в рамках инициативы торговым площадкам дадут возможность чаще менять условия работы с продавцами. Сейчас это доступно только один раз в год.Кроме этого, правительство предложило запретить онлайн-магазинам штрафовать контрагентов и блокировать их персональные кабинеты.

Ранее в России предложили обязать онлайн- и офлайн-магазины выделять место под отечественную электронику и бытовую технику. В Минпромторге обещали распространить квоту только на те товары, которые произведут в достаточном количестве.