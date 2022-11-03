Власть 03 ноября 2022, 13:33 Власти России не обсуждали отмену моратория на смертную казнь — Песков Пресс-секретарь президента РФ Песков: в Кремле не обсуждали мораторий на смертную казнь piqsels

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В администрации президента России не обсуждали идею отменить мораторий на смертную казнь. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил RT.

«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется», — сказал он.

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Предположение о том, что запрет на такую меру наказания в случае необходимости можно снять, высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Для этого нужно, чтобы Конституционный суд изменил свою правовую позицию.

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Однако сенатор Андрей Клишас заявил, что это невозможно. По крайней мере, при действующей Конституции.

Дмитрий Медведев упомянул смертную казнь в связи с украинскими диверсиями. Однако в сентябре эту тему обсуждали в Госдуме после другой трагедии - стрельбы в школе Ижевска. Депутат Константин Затулин предложил подумать о снятии моратория. Бывший ученик пришел в школу № 88 и открыл огонь, а потом свел счеты с жизнью. Погибли 17 человек, большинство — дети. Десятки человек получили ранения.