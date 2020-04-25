Власти России и США объединились ради заявления к юбилею встречи на Эльбе

Встречу на Эльбе они назвали кульминацией колоссальных усилий многих стран и народов.

«„Дух Эльбы“ является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважению, доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма», — говорится в сообщении.

Также в заявлении власти отметили вклад миллионов людей, которые работали в тылу и обеспечивали военных всем необходимым.

Ранее участник встречи на Эльбе и ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил, что сегодня, как и 75 лет назад, США и России нужно объединиться — для борьбы с общим врагом. Он посетовал, что из-за коронавируса не смог прилететь на памятные мероприятия в Москву.

Парад Победы в Москве перенесли на более поздний срок. Альтернативные даты пока обсуждаются.