Власти РФ продолжат работу по урегулированию ситуации с транзитом в Калининград

Власти России продолжат контактировать с Еврокомиссией (ЕК) по вопросу транзита в Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас остаются нерешенными некоторые моменты, сообщило РИА «Новости».

«Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога», — рассказал представитель Кремля.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что предложение ЕК сняло 80% наложенных ранее ограничений по транзиту. Он назвал эти решения «победой дипломатии», сообщил ТАСС.

Глава области поблагодарил за результат МИД России. Алиханов подчеркнул, что власти будут добиваться полного снятия ограничений.