Власти РФ огласили список временно запрещенных к вывозу товаров

Правительство РФ определило перечень «ранее ввезенных из-за рубежа» товаров и оборудования, которые запрещены к вывозу из страны до конца 2022 года. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В списке — технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров.

«Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии. В отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства. <…> Разрешения на вывоз товаров в эти страны будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды», — уточнили в пресс-службе правительства РФ.

Некоторые виды лесоматериалов нельзя будет вывозить в «государства, совершившие недружественные действия». Это решение будет также действовать до конца года.

О том, что ввоз и вывоз продукции и сырья запретят по усмотрению кабмина, стало известно 8 марта. Президент Владимир Путин принял указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности.