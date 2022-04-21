Власти РФ нашли способ вернуть кино и музыку из недружественных стран

Власти России нашли способ вернуть в страну музыку и фильмы из недружественных стран после того, как западные компании заявили об уходе из страны на фоне спецоперации на Украине. В настоящее время разрабатывается законопроект, позволяющий сохранить контент с помощью так называемого принудительного лицензирования. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Подобный механизм в настоящее время существует в Гражданском кодексе, но распространяется он только на патенты. Согласно статье 1362, принудительную лицензию можно получить через суд.

Как рассказали собеседники издания, предполагается распространить действие подобной лицензии на другие объекты интеллектуальной собственности. Предполагается, что ее получение не займет большого количества времени.

При этом российский лицензиат сможет обратиться в суд в том случае, если партнер из недружественного государства отказался исполнять условия договора по пунктам, не связанным с его нарушением.

Иностранные киностудии начали массово отказываться от проката своих фильмов в России в начале марта, после начала спецоперации на Украине и введения Западом санкций в отношении РФ. Среди приостановивших деятельность в стране — The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, Warner Bros. и другие.

Ранее сообщалось, что на имя премьер-министра России Михаила Мишустина направили письмо с предложением ответных мер на политику западных компаний, которые на фоне операции на Украине решили перестать предоставлять развлекательный контент в РФ.