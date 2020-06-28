Власти разъяснили, как россиянам будут выплачивать по 10 тысяч на детей до 16 лет в июле

Выплаты стартуют с 1 июля. При этом родителям не потребуется подавать отдельное заявление. Решение вынесут на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

Ранее был разработан технический алгоритм, позволивший оперативно перечислить денежные средства родителям. В первый день выплат финансы получили более чем 15 миллионов детей. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На данный момент выплаты получил 21 миллион несовершеннолетних.

Этот же подход и алгоритм применяются и при назначении новой единовременной выплаты.

Соответствующее распоряжение о выплатах в июне и июле на всех детей до 16 лет дал президент России Владимир Путин. Новое начисление тем, кто уже получал финансовую помощь, проведут автоматически.

Родители, которые не успели оформить пособия, вправе подать заявление до 1 октября. В таком случае деньги поступят единой суммой за июнь и июль.

Минтруд не поддержал распространение выплат в 10 тысяч рублей на подростков 16 и 17 лет. Хотя много граждан обращалось с такой просьбой. В качестве альтернативы в ведомстве предложили устроить подростков от 16 лет и старше на работу.