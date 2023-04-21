21 апреля 2023, 18:11
Власти рассмотрят возможность внесения Duracell в перечень для параллельного импорта — СМИ
Минпромторг сообщил, что на российском рынке есть аналоги продукции Duracell
На отечественном рынке достаточно аналогов продукции Duracell, рассказали в пресс-службе Минпромторга. Источники ТАСС в министерстве сообщили, что власти могут рассмотреть вопрос включения товаров компании в перечень параллельного импорта, если она официально прекратит ведение бизнеса в России.
Агентство напомнило, что в Минпромторге спокойно отнеслись к возможному уходу Duracell с российского рынка. В пресс-службе министерства рассказали, что в стране есть аналоги продукции, произведенные другими зарубежными брендами.
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«В случае подтверждения ухода <…> с российского рынка будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта», — добавил источник ТАСС в Минпромторге.
Ранее СМИ сообщили об уходе западной компании из России. По предварительным данным, завод в Бельгии полностью прекратил поставки продукции, из-за чего акционеры и приняли такое решение. Через некоторое время гендиректор Duracell Russia Юрий Коротаев подтвердил подлинность опубликованной информации. Он добавил, что компания сохранит экологические проекты в стране.
Торговля
Минпромторг РФ
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