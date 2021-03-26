Российские власти рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек. Это следует из перечня рекомендаций президента РФ Владимира Путина.

«Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя», — говорится в тексте поручения правительству РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения установлен до 15 мая 2021 года. Ответственными за исполнение назначены премьер Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители субъектов Российской Федерации.

Также Владимир Путин по итогам встречи с лидерами думских фракций рекомендовал защитить от списания по долгам минимальный доход россиян. Срок исполнения назначен до 24 июня 2021 года.

Несколько дней назад российский лидер подписал закон об отмене возрастных ограничений для госслужащих, назначаемых главой государства. Также документ предусматривает возможность продления срока службы таких сотрудников после того, как они достигнут 70 лет, но при условии их согласия.