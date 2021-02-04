Власти раскрыли сроки восстановления доходов россиян

В третьем-четвертом кварталах 2021 года доходы россиян должны восстановиться. В Минэкономразвития заметили, что экономика начала расти уже сейчас.

Глава ведомства Максим Решетников рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что в министерстве рассчитывают на снятие режима ограничений. В последние месяцы он был не таким жестким.

«Возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдет в основном в третьем-четвертом кварталах», — подчеркнул Решетников.

Министр указал на уже растущую российскую экономику. Пока что она догоняет первый квартал 2020 года, когда не было ни ковида, ни ограничений, а экономика работала в другом режиме.

«Рассчитываем, что динамика, которую мы набрали, во втором-третьем кварталах позволит нам превзойти эти значения», — выразил он надежду.

Ранее Решетников назвал эффективной, но недостаточной мерой в борьбе с подорожанием заморозку цен на продукты. Российская пшеница на мировых рынках все еще дорожает.