Власти признали критической ситуацию с койками для больных COVID-19 в 16 регионах

В 16 российских регионах заполненность коронавирусных коек критическая, в пяти — занято 95% мест. Об этом на совещании с президентом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах. Наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятность коек составляет более 90%, а в пяти — занято более 95% коечного фонда», — приводит РИА «Новости» слова Голиковой на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Она подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в целом по России осложняется. По словам вице-премьера, сбои в работе системы здравоохранения случились в Омской и Курганской областях.

Путин призвал региональные власти не забывать об ответственности в это сложное время и отметил, что речи о второй волне коронавируса в России нет. Он поручил правительству предоставить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с пандемией.

За минувшие сутки в России выявили 16 202 новых случая COVID-19. Всего 1 563 976. От последствий заражения 2019-nCoV в стране умерли 26 935 человек.