Важное 26 июня 2023, 22:27 Власти приняли меры для избежания кровопролития во время попытки мятежа — Путин Президент Путин: 24 июня принимались шаги для избежания кровопролития РИА «Новости»

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С самого утра 24 июня по указанию президента принимались шаги, направленные на избежание кровопролития, заявил Владимир Путин. По его словам, общество проявило высочайшую консолидацию. Полную версию выступления опубликовали в Telegram-канале Кремля.

Глава государства заявил, что подавляющее большинство бойцов и командиров ЧВК «Вагнер» — патриоты России, которые преданы стране и своему народу. Они доказали это, сражаясь за Донбасс и Новороссию. Однако их попытались использовать «втемную» против своих же братьев по оружию.

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«Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — отметил Владимир Путин.

Он уточнил, что для этого требовалось время — те, кто совершил ошибку, должны были иметь возможность одуматься и понять, что общество отвергает их действия. Авантюра, в которую втравили мятежников, могла привести к разрушительным для РФ последствиям, добавил президент.