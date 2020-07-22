Власти примут решение о продлении льготной ипотеки осенью

Льготную ипотеку со ставкой в 6,5% в России могут продлить. В правительстве сочли важным направления по снижению ставки на этот вид кредитования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание, что ситуация все же складывается непростая. Слова главы Кабмина привел «Интерфакс».

«Считаю очень важными направления продолжения снижения ставки. Но <…> очень сильно здесь все зависит от экономики», — сказал премьер во время своего выступления с отчетом о работе правительства за минувший год.

В России льготная ипотека оказалась востребованной — получить ее хотят многие. В правительстве примут окончательное решение по этому вопросу осенью.

«Осенью мы будем принимать финальное решение по продолжению и условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу», — подчеркнул Мишустин.

В июне благодаря запуску льготной программы, по его словам, число заемщиков выросло почти на треть — на 31%.

Льготная ипотека под 6,5% годовых на весь срок кредита появилась в апреле 2020 года. Ее можно оформить для покупки жилья в новостройках. Программа актуальна для кредитов, выданных до 1 ноября.