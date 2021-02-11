Туристическая отрасль не является лидирующей на Дальнем Востоке, тем более, что экономика региона за пандемию не претерпела катастрофических изменений. Некоторый спад есть, но туристический поток набирает обороты.

Чтобы его существенно увеличить надо реализовать инвестиционные проекты. Об этом в интервью газете «Известия» заявил вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

По его мнению, высокий интерес к региону вызван уникальностью территории, природными достопримечательностями. Поэтому необходимо создать условия частным инвесторам для строительства ресторанов, гостиниц, горнолыжных трасс.

«На Камчатке идет проектирование парка „Три вулкана“, начали понемногу строиться гостиницы. В ближайшее время подтянем дополнительные ресурсы термальной воды ближе к Петропавловску-Камчатскому, создадим таким образом условия для реализации ряда проектов. Активно начали работать на Сахалине», — сообщил Трутнев.

Он уточнил, что в рамках развития территории может быть построен город, связанный с портом Корсаков.

Ректор Российского технологического университета для популяризации страны за рубежом и привлечения студентов предложил создать в России федеральную программу «Образовательный туризм»