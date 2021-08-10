Власти предсказали стабилизацию цен на топливо

Российские власти рассчитывают, что в ближайшее время ситуация на топливном рынке нормализуется. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщило «Прайм».

Сейчас наблюдается тренд на снижение биржевых цен, отметил зампред правительства. Он указал, что нефтяные компании должны оказывать содействие для стабилизации оптового рынка.

Вице-премьер подчеркнул, что этому поспособствует равномерный рост предложения на бирже. Это можно обеспечить за счет накопленных запасов топлива. Власти уже решили поднять нормативы продаж бензина на бирже до 12%, отметил он.

По словам Новака, биржевую торговлю топливом необходимо донастроить. Такими мерами могут стать временный запрет продажи не производителям, а также ограничение дневного роста цен.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщила, что правительство пока отказалось от принятия срочных мер для стабилизации цен на топливо, в том числе от запрета на экспорт бензина. Накануне эта тема обсуждалась на заседании у Новака, в котором приняли участие представители нефтекомпаний. Сообщалось, что Минэнерго предлагало запретить экспортировать бензин до конца августа, но инициатива не получила поддержки.

Ранее автомобилистам рассказали, как можно сэкономить на бензине. Один из способов — перевести машину на газ. Установка оборудования тоже стоит денег, но со временем это окупится.