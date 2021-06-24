Власти предложили привлечь пенсионеров к работе на стройках

Дефицит рабочей силы на российских стройках можно решить за счет привлечения неработающих пенсионеров. Как сообщил «Интерфакс», с таким предложением к губернаторам обратился вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, то подобный опыт использовали в СССР, когда в ходе строительства метро привлекали ушедших на пенсию проектировщиков.

«Прошу вас, коллеги, обратить особое внимание на трудовые ресурсы — это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров», — процитировало вице-премьера Ura.ru.

По оценке Хуснуллина, к 2024 году необходимо привлечь к работе в строительной отрасли не менее пяти миллионов человек. Выходом из этой ситуации вице-премьер видит привлечение мигрантов.

«Сейчас по поручению председателя правительства мы отрабатываем подходы, как будем с ними работать и как сделать, чтобы они дали максимальный плюс для развития страны», — отметил он.

Минстрой России еще весной заявлял, что для работы на участках не хватает более одного миллиона человек. В ведомстве отмечали, что разрабатывают механизм ввода иностранцев для компенсации дефицита рабочей силы. Глава ведомства Ирек Файзуллин тогда же анонсировал открытие специальных учебных центров по переподготовке специалистов.