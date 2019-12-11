Власти предложили снизить порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

Министр финансов России Антон Силуанов предложил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных онлайн-магазинов в Россию. Глава российского правительства Дмитрий Медведев эту идею поддержал.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова, порог беспошлинного ввоза власти постепенно хотят снизить до 20 евро к 2022 году.

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«Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с 500 евро до 200 евро — это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее», — заявил Осипов. Собеседник добавил, что одобрительная резолюция Медведева пока не означает окончательного решения.

Изложенное в письме Силуанова предложение обсудят на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Этот вопрос уже проработали на совещании с участием Минпромторга, Минэкономразвития, Минкомсвязи и ФТС. Снизить порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа хотят для того, чтобы создать на рынке равные условия для российских и иностранных продавцов. Кроме того, это решение поможет предотвратить потери бюджета.