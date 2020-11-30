Власти пообещали открыть мост на остров Русский до Нового года

В Приморье рассчитывают до конца недели завершить большую часть работ по очистке моста на остров Русский ото льда. Информацию о том, что переправа останется закрытой до Нового года, местные власти опровергли.

В региональной администрации заметили, что получили официальный ответ от обслуживающей мост организации. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сейчас борьбой с обледенением вант и пилонов занимаются больше 20 альпинистов», — привели в пресс-службе данные от ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Окончательные сроки завершения работ компания пока не называет, однако ей точно не потребуется целый месяц. Такие сроки обсуждают в социальных сетях, но власти не подтвердили эту информацию.

После окончания самого значительного и трудного этапа работ планируют назвать дату открытия моста. При хорошей погоде счет идет на дни — на все потребуется около недели. Очистить предстоит еще 45 вант Русского моста.

«Всего на объекте занято 25 человек… Несмотря на сильный ветер, промышленные альпинисты ведут непрерывный демонтаж ледяных масс с мостового сооружения. <…> В настоящее время 123 из 168 вант Русского моста не представляют угрозы для пользователей», — подчеркнули приморские власти.

После удаления льда с вант альпинисты начнут чистить пилоны.

Переправу закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. На материк людей возит паром, но попасть на него сложно из-за огромных очередей.