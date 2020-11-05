Власти пока не планируют вводить полный локдаун в Москве

В Москве пока не планируют вводить полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Система здравоохранения столица сейчас справляется с проблемами и без таких мер.

Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин во время эфира на телеканале «Россия 1». Он отметил, что за границе уже сейчас вводят более жесткие меры из-за пандемии — вплоть до полного локдауна.

«Мы пока не предполагаем этого делать. Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть», — подчеркнул глава столицы.

При этом Собянин отметил, что количество госпитализаций в Москве растет. Он рассказал, что ситуация была стабильной в течение двух недель, однако сейчас число новых пациентов начало увеличиваться. Мэр столицы подчеркнул, что расслабляться нельзя, потому что болезнь никуда не ушла, и напомнил, что борьба продолжается.

За последние сутки в Москве зафиксировали 5255 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 1143 пациентов пришлось госпитализировать, к ИВЛ подключили 364 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у более чем 450 тысяч жителей Москвы: из них 329 поправились, еще более семи тысяч скончались.