Власти подсчитали ущерб сельского хозяйства от паводка в Хабаровском крае

Путин раскритиковал реакцию чиновников на дальневосточные паводки Подробнее

Ранее президент России Владимир Путин отругал чиновников за волокиту по ликвидации последствий паводка и попросил объективно оценить нанесенный стихией ущерб. Это было на совещании 17 сентября, которое было посвящено ситуации в Хабаровском крае.

Сумма более миллиарда рублей включает в себя ущерб для различных категорий хозяйств: личные подсобные хозяйства, огороднические товарищества, садоводческие хозяйства, а также затраты, которые понесли сельхозпроизводители из-за снижения объемов производства, поголовья животных, необходимости работ по восстановлению плодородия почв.

По словам Шкурина, в регионе одни культуры частично погибли, другие принесли приблизительно на 20% меньше урожая, чем планировалось. В целом переувлажнение почв и другие последствия паводка сказались на 65 предприятиях. В Хабаровском крае избыток воды был зарегистрирован на 24,2 тысячи гектар сельскохозяйственных угодий.